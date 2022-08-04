Крымчанке не понравилось, что муж верит кремлевской пропаганде.

Жительница Крыма избила своего мужа сковородкой, а когда он "отключился", засунула его голову в мусорное ведро. Ссора вспыхнула из-за того, что мужчина поддерживает войну в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Олег из Севастополя познакомился со Светланой три года назад. Спустя какое-то время они поженились. Разлад начался 24 февраля, когда Россия открыто напала на Украину, и мужчина поддержал войну.

Разозленная женщина избила мужа. Затем она садовой лопатой срубила все флаги с Z и V в доме и во дворе. После крымчанка облила машину мужа бензином и стерла все "патриотические" наклейки.

Когда мужчина пришел в себя, он написал на жену заявление в полицию, и пообещал купить новые стикеры.

Как ранее сообщал УНИАН, в России мужчина написал донос на собственную жену за критику войны в Украине. Россиянин "попросил принять меры к своей супруге", которая выражает "антироссийские настроения" в связи с войной и "настраивает против правительства" их общего ребенка.

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