На пляжах оккупированного полуострова почти нет людей.

Крымчане жалуются на то, что из-за войны в Украине, на оккупированном полуострове почти нет туристов. Местные жители переживают, какой будет зима без заработанных на отдыхающих средств.

Крымчане в Twitter критикуют Россию за то, что она не предусмотрела проблемы, которые возникли из-за войны.

"5 июля! Людей нет! Ну что, наелись дешевых херсонских овощей? Что зимой будем есть?"- Возмущается один из крымчан в соцсети.

В комментариях напомнили, что Крым живет средствами, которые были заработаны в летний сезон. Однако, пока идет война, на полуостров не будут приезжать ни украинцы, ни россияне, чья власть оккупировала украинские территории.

В то же время украинцы, которые когда-то отдыхали в Крыму, напомнили крымчанам, что до 2014 года место у моря нужно было занимать в 5 утра. После оккупации когда-то туристические районы стали пустеть и исчезать из-за того, что за ними не ухаживают.

В сеть попало видео из курортного поселка городского типа Гурзуф, который когда-то был известен своими пляжами.

Напомним, несколько ранее астролог назвал сроки, когда Россия вернет Крым Украине.

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