В Кривом Роге началось строительство нового современного спортивного комплекса для водных видов спорта с 25-метровым бассейном.

Как сообщает Днепропетровская облгосадминистрация, возведение спорткомплекса будет идти по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Новый бассейн появится на бывшем пустыре на улице Александра Поля.

"Это очень важный проект для Кривого Рога. Нужен и для детей, и для взрослых", - сказал по этому поводу народный депутат Украины Юрий Корявченков.

Бассейн будет приспособлен для людей с инвалидностью. Здесь будут оборудованы пандусы и специальный подъемник для спуска в воду.

По проекту, бассейн будет иметь 5 дорожек глубиной от 1,2 до 1,8 м. В нем будет оборудована современная система очистки воды и применены энергосберегающие технологии.

Внутренние помещения будут включать рецепцию с просторным вестибюлем, гардеробную с буфетом, а также комнаты для персонала. Кроме этого, в спорткомплексе разместятся тренерские, раздевалки и тренажерный зал.

Напомним, недавно Владимир Зеленский в рамках программ "Здоровая Украина" и "Большая стройка" презентовал в Киеве современный урбан-парк для занятий уличными видами спорта. До 2023 года подобные парки планируется открыть практически во всех областных центрах.

Автор: Иван Бойко