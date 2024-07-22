В Киевской области Кравчено активно занялся привлечением инвестиций и созданием рабочих мест

Несмотря на полномасштабную агрессию России, в Киевской области продолжается активное строительство новых предприятий и создание рабочих мест. Как следствие, Киевщина вошла в пятерку лидеров среди бизнес-привлекательных регионов. Несмотря на войну областная военная администрация стимулирует повышение уровня благоприятного инвестиционного климата региона. Ведь это новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет, финансовый ресурс для развития инфраструктуры Киевщины и всей страны.

"Горжусь, что сегодня Киевщина - один из лидеров развития индустриальных парков в Украине. Мы очень ценим наших международных партнеров и готовность, в частности, британского бизнеса налаживать производства и делать инвестиции именно в нашей области. Представители бизнес-сообщества могут быть уверены, что мы и в дальнейшем будем способствовать их развитию и поддерживать инициативы, направленные на рост и усиление экономики Киевской области", - написал Руслан Кравченко на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Только за последнее время на Киевщине открылось несколько новых предприятий - в Бучанском районе начал работу турецкий производитель энергетического оборудования Dalgakiran, в Фастовском - офис компании Альфатех, которая специализируется на продажах и сервисном обслуживании строительной, дорожной и промышленной техники Хюндай, в Вышгородском появился "Грин индастриал парк", предприятия которого будут производить строительные конструкции и изделия из них, готовые металлические изделия, пищевые продукты, а также занимаются машиностроением. Сумма инвестиций в развитие парка - почти 6 млрд грн. В частности, почти 4,3 млрд грн планирует вложить инициатор создания "Грин Индастриал Парк" - ООО "Промышленно-технологический парк "Киевщина"". Еще более 1,5 млрд грн ожидается от потенциальных участников.

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Также в Вишневом завершен основной этап строительства комплекса для отгрузки цемента. Инвестиционный проект реализован компанией CEMARK, которая входит в группу CRH - мирового лидера в производстве строительных материалов. Общая сумма инвестиций составляет 34 миллиона евро. Ежегодно комплекс сможет принимать, хранить и отгружать автотранспортом 450 тыс. т цемента. Предусмотрена автоматизированная линия упаковки и палетизации. На сегодня уже есть договоренность, что CRH будет помогать со строительными материалами для восстановления Гостомеля.

"Грин индастриал" обеспечит работой около трех тысяч жителей области. Альфатех создаст 40 высокооплачиваемых рабочих мест, Dalgakiran - 50, комплекс CEMARK - 80. Всего на Киевщине зарегистрировано 12 индустриальных парков. Это сейчас одна из крупнейших сетей по всей Украине.

Кроме того, международная компания Unilever, которая продает товары ежедневного использования, начала строительство новой фабрики в городе Белая Церковь на Киевщине. Объем инвестиций в фабрику - 20 млн евро. На предприятии будет создано почти 100 новых рабочих мест.

В общем, в Киевской области уже зарегистрировано 12 индустриальных парков, следовательно область имеет одну из крупнейших сетей таких парков по всей Украине.

По словам Руслана Кравченко, развитие индустриальных парков поддерживает восстановление промышленности Киевщины во время войны России против Украины. Открытие новых производств способствует повышению доходов и благосостояния местных громад, увеличению налоговых поступлений и стимулированию развития малых и средних предприятий в регионе.

Глава области выразил благодарность генеральному директору Unilever Украина Василию Бовдилову и основателю UFuture, в состав которого входит индустриальный парк "Белая Церковь", Василию Хмельницкому за пример, которому должны следовать и другие инвесторы и совместными усилиями развивать экономический потенциал Киевщины.

Следует отметить, что в прошлом году в с. Калиновка Фастовского района Группой Kronospan построен логистический центр. В проект было инвестировано более 20 млн евро.

"КОВА будет продолжать поддерживать каждого инвестора и предоставлять лучшие условия для развития и реализации проектов именно в нашем регионе. Отстраиваем Киевскую область вместе!",- резюмировал Руслан Кравченко.

Напомним, что на заседании Кабинета министров Украины 24 февраля 2023 года, правительство приняло Стратегию развития индустриальных парков до 2030 года. Это решение призвано ускорить преобразование индустриальных парков на драйверы экономического роста для страны, способствуя при этом трансформации индустриальных парков на основе модели эко-индустриального парка.