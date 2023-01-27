С начала полномасштабного вторжения РФ многие украинцы пересмотрели свое отношение к русскому языку.

В стенах Киево-Могилянской академии запретили общаться на русском языке.

Как рассказал член Наблюдательного совета "Могилянки" Геннадий Зубко, преподавание на русском не ведется в вузе уже очень давно. Сейчас запрет касается и межличностного общения.

"Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала. Эта норма прописана в новых Правилах внутреннего распорядка НаУКМА, которые сегодня утвердили на 40 сессии Академической конференции университета", - отметил он.

Зубко подчеркнул, что решение поддерживают и студенты, и преподаватели.

"Война очень повлияла на работу университета. Могилянцы стали в ряды ВСУ и пошли на передовую защищать Украину, к сожалению, есть и погибшие герои. Война скорректировала темп научных исследований, но количество научных публикаций, хоть и уменьшилось, но не существенно. Война заставила многих студентов и преподавателей искать убежища за рубежом", - пояснил Зубко.

Русский язык в Украине-что изменилось после вторжения РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ много украинцев пересмотрели свои взгляды на русскую культуру и отношение к русскому языку.

Согласно последним опросом, более половины украинцев больше не считают русский язык важным для Украины. "За" высказались и респонденты, которые в жизни общаются на русском.

Вместе с тем в городах и селах продолжается дерусификация названий улиц, памятных мест, архитектурных памятников. Школы областных центров, в том числе и Киева, отказываются от языка-оккупанта.

Однако, несмотря на российскую агрессию, до сих пор фиксируются новые случаи притеснений украиноязычных.

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