Они будут обустроены, в частности, в школах и детских садах.

В Киеве в случае чрезвычайной ситуации зимой планируют развернуть около тысячи пунктов обогрева.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы рассматриваем различные сценарии, как могут развиваться события. Худший сценарий, когда вообще не будет электроэнергии, водо - и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим. Закуплены электрогенераторы, сделаны запасы воды и все необходимое, чтобы эти пункты обогрева принимали людей", – сказал Кличко.

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По его словам, в этих пунктах люди смогут согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь.

Они будут обустроены, в частности, в школах и детских садах.

Очередной ракетный удар по инфраструктуре Украины

31 октября российские войска совершили очередной массированный ракетный обстрел территории Украины.

В результате обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской области, 80% потребителей столицы остались без водоснабжения, без света было 350 тыс. квартир киевлян.

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