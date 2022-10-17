Когда в начале прошлой недели российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам украинской энергетики, многие эксперты назвали это местью за подрыв Крымского моста.

Однако целенаправленные удары именно по критической инфраструктуре Украины не прекращаются до сих пор. А после сегодняшнего обстрела Киева иранскими дронами-камикадзе и ракетных ударов по Днепропетровской и Сумской области можно с уверенностью констатировать, что это уже не единичные эксцессы, а именно целенаправленная политика подлого врага.

Захватчики после неудачной попытки захватить Украину военным путем теперь будут концентрироваться на том, чтобы вывести из строя отечественную энергетику. Наверное, замысел этих ударов не только в том, чтобы оставить население частично без света, ведь большинство украинцев морально уже к этому готовы. Электроэнергия является своеобразной кровью экономики, поэтому без централизованного ее производства и подачи невозможна работа большинства отраслей экономики. На это и рассчитывают российские военные преступники, направляя свои ракеты и дроны на украинские города.

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Электроэнергия является своеобразной кровью экономики, поэтому без централизованного ее производства и подачи невозможна работа большинства отраслей экономики

До ударов оккупантов по нашей энергетической инфраструктуре Украина шла на рекорд по доходам от экспорта электроэнергии. За январь-сентябрь страна увеличила доход от экспорта электроэнергии в Европу в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заработав почти 430 миллионов долларов. Только в сентябре доходы от экспорта электроэнергии составили 150 миллионов долларов, тогда как в сентябре 2021 года этот показатель был лишь на уровне 26 миллионов. Но теперь наша страна вынуждена прекратить продажу электроэнергии в страны ЕС.

Сейчас ситуация в отечественной энергосистеме является контролируемой, однако в "Укрэнерго" не исключают возможности обновления графиков аварийных отключений. А украинцев уже в который раз призвали максимально уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы, чтобы сбалансировать работу национальной энергетики. Если ситуация будет ухудшаться, возможно, страна будет вынуждена начать докупать электроэнергию у европейских соседей.

Если посмотреть на последние заявления со стороны представителей кремлевского режима, то они сейчас больше всего стремятся заставить украинскую власть начать "мирные переговоры". Из-за того, что на фронте инициатива остается за Вооруженными силами Украины, и в ближайшее время эта ситуация вряд ли изменится, поэтому в дальнейшем можно ожидать лишь усиления вражеских ударов по отечественной критической инфраструктуре.

Если ситуация будет ухудшаться, возможно, страна будет вынуждена начать докупать электроэнергию в европейских соседей

Но сегодня на дворе уже середина октября, поэтому наступления холодов можно ожидать уже в течение следующего месяца. А как только в Украине полноценно начнется отопительный сезон, то целями вражеских обстрелов могут стать теплогенерирующие предприятия.

Можно ли ожидать удары по ТЭЦ и облтеплоэнерго до того, когда тепло начнут подавать в дома украинцев? Последние обстрелы украинских городов указывают, что кровавая орда будет продолжать это делать. Но для того, чтобы нанести нам больший вред, они будут пытаться бить и после запуска котельных, чтобы максимально помешать возобновлению их работы и навредить системам теплообеспечения. При плюсовой температуре воздуха и без массовой подачи горячей воды можно достаточно оперативно провести аварийные работы. А когда на дворе будут стоять морозы?

Поэтому за это время правительству и рабочим теплогенерирующих предприятий нужно максимально подготовиться именно к худшему сценарию хода событий. Включая то, что в некоторых городах из-за обстрелов теплоснабжение может прекратиться вообще на некоторое время. Из-за этого использование мобильных котельных и планы по развертыванию пунктов обогрева должны стать не просто "планом Б", а рассматриваться в качестве одного из основных для стабильного прохождения зимы.

Что касается украинцев, то у них еще есть время, чтобы максимально утеплить свои дома, приобрести теплые вещи и подготовить план возможной эвакуации в те места, где точно будет тепло.

Поэтому отопительный сезон, до старта которого остались считанные дни, станет жестким испытанием для украинской нации, возможно, не менее важным, чем непосредственные боевые действия. Но в этой сложнейшей ситуации стоит выделить несколько положительных моментов.

Отопительный сезон, до старта которого остались считанные дни, станет жестким испытанием для украинской нации

Вооруженные силы Украины постоянно улучшают свои навыки сбивания тех же иранских "мопедов" и российских ракет. Более того, после обстрела на прошлой неделе состоялось очередное заседание Ukraine Defence Contact Group, известной как "формат Рамштайн", во время которого было решено значительно усилить нашу страну с помощью современных западных систем противовоздушной обороны. Это значительно поможет в защите, в том числе, критической инфраструктуры. И после каждого террористического акта со стороны россиян цивилизованный мир будет лишь увеличивать количество систем ПВО, которые передают Украине.

И наконец, Украина – великая страна, в которой живут закаленные люди, поэтому российские захватчики, которые имеют ограниченный ресурс оружия, не смогут достичь своих целей: все не разбомбят, всех не убьют и не запугают. Наша страна выстоит в этой борьбе и станет только сильнее.

Дмитрий Шварц