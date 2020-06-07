В Киеве сегодня отмечали Троицу: фоторепортаж

Праздничные службы проходили несмотря на карантин.

Возле церкви Иоанна Кронштадского в Киеве состоялось празднование Дня Святой Троицы.

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На праздничной службе в парке партизанской славы побывал фотокорреспондент УНИАН.

На фото с места событий можно видеть, что праздничная служба прошла в условиях карантина. Немногочисленные прихожане собрались на улице, почти у всех были маски.

За соблюдением порядка следила полиция.

Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, потому этот день еще называют Пятидесятницей. Свое первое название праздник получил в честь схождения Святого Духа на апостолов, которое обещал им Христос еще перед Вознесением. Все православные храмы в этот день украшены ветвями березы, сирени, клена - они символизируют обновление души.

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