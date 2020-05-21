В Киеве разоблачили банду вербовщиков, которые передавали украинцев наркодилерам в России

По данным следствия, пострадали 12 женщин и мужчин.

В Киеве следователи объявили подозрение группе лиц, вербовавших украинцев для работы в России.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, преступная группа из четырех человек в течение 2015-2016 годов вербовала жителей Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей для работы в РФ.

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«Набор желающих происходил через сайты объявлений и в офисах, где собирали анкетные данные претендентов и готовили их к отправке в соседнее государство. Злоумышленники предлагали работу курьером-экспедитором, а на самом деле заставляли людей работать наркодилерами», - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что в результате преступной деятельности группировки пострадали 12 мужчин и женщин.

«Сообщники подыскивали жертв среди людей с материальными трудностями, которым они покупали билеты на поезд в столицу, контролировали пересечение границы, где их встречали якобы «работодатели». Те уже заставляли украинцев выполнять ту работу, которую поручали. А это - распространение наркотиков, за что в дальнейшем они попадали в поле зрения правоохранителей и сейчас там отбывают наказание», - говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что сообщники - двое братьев, кум и друг, находятся под ночным домашним арестом.

Следователи установили новые факты причастности фигурантов к другим эпизодам, а затем по согласованию с Киевской городской прокуратурой объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее УНИАН сообщал, как в аэропорту Харькова задержали женщину, которая вербовала проституток для работы в Турции.