Главную елку страны демонтируют / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

В понедельник, 17 января, начался демонтаж праздничных декораций на Софийской площади. 

Десятикилометровую гирлянду в форме купола с главной елки страны уже сняли, теперь снимают украшения. 

Этот процесс займет несколько суток - только шариков красно-золотых цветов на 31-метровой елке висело 20 тысяч. 

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Также коммунальщики работают над демонтажем другого новогоднего декора - ярмарочных домиков, катка, карусели и тому подобное. 

Фото Праздничную локацию на Софийской площади продолжают демонтировать 18 января 2022© фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Фото Праздничную локацию на Софийской площади продолжают демонтировать 18 января 2022© фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Фото Праздничную локацию на Софийской площади продолжают демонтировать 18 января 2022© фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Фото Праздничную локацию на Софийской площади продолжают демонтировать 18 января 2022© фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Фото Праздничную локацию на Софийской площади продолжают демонтировать 18 января 2022© фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Фото Праздничную локацию на Софийской площади продолжают демонтировать 18 января 2022© фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Фото Праздничную локацию на Софийской площади продолжают демонтировать 18 января 2022© фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Фото Праздничную локацию на Софийской площади продолжают демонтировать 18 января 2022© фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Фото Праздничную локацию на Софийской площади продолжают демонтировать 18 января 2022© фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Фото Праздничную локацию на Софийской площади продолжают демонтировать 18 января 2022© фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Фото Праздничную локацию на Софийской площади продолжают демонтировать 18 января 2022© фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Фото Праздничную локацию на Софийской площади продолжают демонтировать 18 января 2022© фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Фото Праздничную локацию на Софийской площади продолжают демонтировать 18 января 2022© фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Фото Праздничную локацию на Софийской площади продолжают демонтировать 18 января 2022© фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Фото Праздничную локацию на Софийской площади продолжают демонтировать 18 января 2022© фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Фото Праздничную локацию на Софийской площади продолжают демонтировать 18 января 2022© фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Напомним, главная елка Украины на Софийской площади вошла в ТОП-15 самых красивых елок Европы. Киевская лесная красавица занимает 13 место. 

В столице посчитали, сколько гостей посетили главную елку Украины в этом году.

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