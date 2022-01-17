Праздничная локация уже не первый год входит в число самых красивых в Европе.

Более 4 млн киевлян и гостей столицы посетили новогоднюю локацию на Софийской площади, работавшей с 18 декабря по 16 января.

Об этом сообщил глава постоянной комиссии горсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Викторию Муху.

Она напомнила, что в этом году новогоднее дерево, высотой 31 метр, украшали 20 тысяч игрушек красно-золотых цветов и яркая гирлянда длиной 10 километров, которая была размещена в виде большого купола. В то же время возле елки был обустроен крупнейший в Европе вертеп с фигурами Иисуса Христа, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

"Главная елка Киева - действительно зимний магнит столицы. Праздничная локация уже не первый год входит в число самых красивых в Европе... Городские власти в партнерстве с представителями бизнеса организовали уникальную новогодне-рождественскую локацию, которую посетило более четырех миллионов киевлян и гостей города со всего мира", – отметила Муха.

По ее словам, городская власть работает над повышением туристической привлекательности Киева, стандартов гостеприимства и созданием комфортных условий для пребывания туристов.

Напомним, 17 января в столице начали демонтаж праздничных городков.

Главная елка Украины на Софийской площади вошла в ТОП-15 самых красивых елок Европы. Киевская лесная красавица занимает 13 место.

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