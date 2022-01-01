Киев обогнал Рим, но уступил Варшаве

Главная елка Украины на Софийской площади вошла в ТОП-15 самых красивых елок Европы. Киевская лесная красавица занимает 13 место.

Об этом сообщает сайт Europe Best Destinations.

В этом году Киев обогнал Рим, но уступил Варшаве. Отмечается, что столица Украины – идеальное место для туристов, ищущих подлинности, снега и традиций. При этом указано, что в украинской столице несколько рождественских ярмарок, а елка украшена десятками километров гирлянд.

Кроме того, самыми красивыми признали елки в Мальте, Франции, Португалии, Венгрии и Литве.

Читайте такжеРезиденции Санты в Киеве: какие новогодние желания обязательно сбудутсяСтоит отметить, что в прошлом году елка в Киеве занимал пятое место в этом рейтинге.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские города ежегодно пытаются устроить новогоднюю сказку с необычными иллюминациями, оригинальными елками и сказочными фотозонами. Однако бюджеты на это выделяют совершенно разные. В этом году больше всего денег на обустройство новогодних локаций потратили в Днепре. Из бюджета города на елку, украшения, иллюминацию и подарки потратили аж 75 миллионов гривень.

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