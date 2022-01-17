Первой разбирать будут ежегодную праздничную ярмарку на Софийской площади.

В столице Украины Киеве сегодня начинается демонтаж праздничных городков.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Первой разбирать будут ежегодную праздничную ярмарку на Софийской площади, где размещена главная елка страны. Начались работы по уборке конструкций вокруг елки, а также демонтажу торговых рядов. Сама же елка через несколько дней отправится "на отдых" в ангар для хранения, поскольку она искусственная.

Также сообщается, что праздничные ярмарки будут работать до 23 января еще под аркой Дружбы народов, а также на Контрактовой площади.

Сколько именно людей успели новогоднюю локацию посетить за месяц - еще считают. Обычно, ежегодно к главному новогоднему дереву наведывается около четырех миллионов человек, а в этом году организаторы ожидали еще больше.

Напомним, главная елка Украины на Софийской площади вошла в ТОП-15 самых красивых елок Европы. Киевская лесная красавица занимает 13 место.

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