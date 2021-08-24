Во время концерта самая успешная рок-группа страны "Океан Эльзы" совместно с народными артистами Украины Тарасом Петриненко и Татьяной Горобец исполнят легендарную песню "Украина".

В Киеве по случаю 30-й годовщины независимости Украины в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" проходит праздничный концерт "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны".

Как передает корреспондент УНИАН, посетителей начали пропускать на стадион за несколько часов до начала концерта.

Все, кто пришел заранее, могли воочию увидеть, как известная группа "Океан Эльзы" проводила репетицию, настраивала инструменты и проверяла качество звучания установленной аппаратуры.

Организаторы концерта установили огромную сцену с мощными светоусилительными фонарями, мониторами и тремя большими экранами. Сцена разделена на три отдельных подиума, на центральном из них пол с подсветкой.

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Сначала на сцену в виде театрализованного действа вышли казацкие рыцари в средневековых костюмах с копьями. Затем на сцену вышла София Ротару с исполнением песни "Червона Рута".

Во время концерта самая успешная рок-группа страны "Океан Эльзы" совместно с народными артистами Украины Тарасом Петриненко и Татьяной Горобец исполнят легендарную песню "Украина".

Также на концерте выступят известные исполнители Сергей Бабкин, Ирина Билык, Олег Винник, Валентин Дитюк, Тина Кароль, Нина Матвиенко, Арсен Мирзоян, Наталья Могилевская, Людмила Монастырская, Виктор Павлик, Оля Полякова, Александр Пономарев, Потап, София Ротару, Руслана, Христина Соловий, Dorofeeva, Dzidzio, Jamala, Monatik, Tayanna и Verka Serduchka.

Также выступят группы Вопли Видоплясова, Братья Гадюкины, СКАЙ, Скрябин, Танок На Майдане Конго, BRUTTO, Go_A, KAZKA и MOZGI.

Кроме того, еще выступят Kyiv Symphony Orchestra и Национальный академический ансамбль им. П. Вирского.

Как заявили организаторы, все полученные от концерта средства будут направлены на развитие Центра современного искусства — Музея Ивана Марчука.

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Автор: Виталий Саенко