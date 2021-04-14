Ситуация по распространению COVID-19 в Киеве, к сожалению, неутешительная.

Киевская комиссия по ТЭБ и ЧС на заседании в среду, 14 апреля, продлила жесткий карантин в Киеве на две недели - до 30 апреля 2021 года.

Локдаун в Киеве: что известно

Киев с 23 марта в "красной" зоне эпиднебезопасности, хотя власти города усилили карантин уже с 20 марта.

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации был введен локдаун. Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры и по спецпропускам. Ограничения должны были действовать до 16 апреля.

График движения столичного метро изменили из-за локдауна.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее допускал продление жесткого карантина в Киеве до 10 мая.

Вчера в Киеве продлили действие запрета на проведение ярмарок во время карантина.

С 15 апреля в столице разрешен монтаж летних площадок возле заведений питания.

Карантин в Киеве: запреты и ограничения

В Киеве с 20 марта действуют усиленные карантинные ограничения. Под запретом, в частности:

работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов; работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии); проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека); проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Дополнительно с 5 апреля в Киеве:

проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам; закрыли детсады и начальные классы в школах.

Коронавирус в Киеве: что известно

По состоянию на утро 14 апреля в Киеве зафиксировано 1457 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 46 случаев меньше, чем 13 апреля (1 503 случая коронавирус).

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 112 534 человека (713 за сутки), умер 4 021 человек (47 за сутки).

Всего в столице подтверждено 180 066 случаев COVID-19.

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Автор: Виктория Гордиенко