Киевская комиссия по ТЭБ и ЧС на заседании в среду, 14 апреля, продлила жесткий карантин в Киеве на две недели - до 30 апреля 2021 года.
Локдаун в Киеве: что известно
- Киев с 23 марта в "красной" зоне эпиднебезопасности, хотя власти города усилили карантин уже с 20 марта.
- С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации был введен локдаун. Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры и по спецпропускам. Ограничения должны были действовать до 16 апреля.
- График движения столичного метро изменили из-за локдауна.
- Мэр Киева Виталий Кличко ранее допускал продление жесткого карантина в Киеве до 10 мая.
- Вчера в Киеве продлили действие запрета на проведение ярмарок во время карантина.
- С 15 апреля в столице разрешен монтаж летних площадок возле заведений питания.
Карантин в Киеве: запреты и ограничения
В Киеве с 20 марта действуют усиленные карантинные ограничения. Под запретом, в частности:
- работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Дополнительно с 5 апреля в Киеве:
- проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам;
- закрыли детсады и начальные классы в школах.
Коронавирус в Киеве: что известно
По состоянию на утро 14 апреля в Киеве зафиксировано 1457 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 46 случаев меньше, чем 13 апреля (1 503 случая коронавирус).
С начала эпидемии в Киеве выздоровели 112 534 человека (713 за сутки), умер 4 021 человек (47 за сутки).
Всего в столице подтверждено 180 066 случаев COVID-19.
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