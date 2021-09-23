Государственная регуляторная служба хочет через суд отменить решение Киевсовета, которым был введен запрет на продажу алкоголя в столице в ночное время.

В Окружном административном суде Киева оспаривают запрет Киевсовета на продажа спиртного в ночное время.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск Государственной регуляторной службы Украины к Киевскому городскому совету. Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 года было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице", – говорится в сообщении.

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Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, Киевсовет запретил продажу спиртного ночью в МАФах и магазинах. Депутаты ограничили продажу спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00.

В частности, запрещена торговля вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и стационарных объектах торговли. Правило не распространяется на заведения ресторанного хозяйства – кафе, бары, заведения общественного питания и тому подобное.

Решение вступило в силу 24 октября 2018 года.

Автор: Дмитрий Хилюк