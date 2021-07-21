За нарушение запрета автор законопроекта предлагает установить штраф в размере 21 тысячи 180 гривен.

В Украине могут запретить продавать в супермаркетах и магазинах алкоголь и сигареты. Если закон примут, то спиртные напитки, и даже пиво, получится купить не в продуктовых магазинах, а только в специализированных точках.

Соответствующий законопроект № 5805, предполагающий изменения в части мест продажи алкоголя и сигарет, зарегистрировал народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Так, политик предлагает разрешить продажу пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков, вина, обычных и электронных сигарет, приспособления для курения без сгорания табака и аксессуаров для них только в специализированных торговых точках. Отмечается, что в таких точках, кроме алкоголя и сигарет, больше ничего не будет продаваться.

Читайте также73% жителей Киева одобрили инициативу КГГА убрать ларьки из подземных переходов - опрос "Рейтинга"Согласно законопроекту, в супермаркетах, продуктовых магазинах и точках, где продаются спортивные или детские товары, реализация алкогольной и сигаретной продукции будет категорически запрещена.

Депутат также предлагает штрафы за нарушение запрета. Так, магазин или супермаркет, который решит продавать сигареты или алкоголь, может быть наказан взысканием в размере 21 тысячи 180 гривень.

По мнению политика, данный законопроект поможет Украине бороться с массовым употреблением алкоголя и сигарет, которые приводят к заболеваниям, травмам и смертям. Законопроект уже передан на рассмотрение.

Ранее УНИАН сообщал, что депутаты включили в новый "антитабачный закон" правки, которые могут привести к росту контрабанды.

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Автор: Полина Кузенко