Сегодня исполняется 5 лет со дня гибели журналиста Павла Шеремета. За это время следствие не установило заказчиков убийства журналиста.

В Киеве почтили память журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрывчатки, подложенной под автомобиль.

Как говорится в сюжете ТСН, коллеги и друзья Шеремета пришли на перекресток улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где ровно 5 лет назад в это время произошел взрыв. Среди них и гражданская жена Павла - Алена Притула.

Каждый год они приходят сюда именно в 7:45 - это время, когда взорвалась машина, в которой ехал Шеремет. Вечером активисты планируют собраться снова у здания Министерства внутренних дел, чтобы в очередной раз требовать раскрытия убийства журналиста.

Люди принесли плакат "Политическое дело Павла Шеремета".

Резонансное дело до сих пор не раскрыто. В конце 2019 года по подозрению в убийстве журналиста арестовали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медика Яну Дугарь. Все они свою причастность к преступлению отрицали. Впоследствии Дугарь отпустили под залог, а Кузьменко и Антоненко - под домашний арест. Все эти годы к делу приковано внимание общественности.

Дело в отношении тех, кого МВД считает исполнителями, рассматривает суд. Вопрос "Кто убил Павла?" до сих пор остается открытым.

Убийство Шеремета

Как сообщалось, Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. Также было сообщено о том, что для убийства известного белорусского журналиста злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.

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Автор: Виктория Гордиенко