Кузьменко будет находиться под круглосуточным домашним арестом еще 60 суток, а Дугарь на такой же срок продлили выполнение процессуальных обязанностей.

Шевченковский районный суд Киева в очередной раз продлил меры пресечения обвиняемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врачу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение вынес суд присяжных, удовлетворив ходатайство прокурора.

Таким образом, Кузьменко еще 60 суток будет находиться под круглосуточным домашним арестом, а Дугарь на 60 суток продлили обязательства выполнять процессуальные обязанности, а именно по первому требованию являться в суд и органы следствия.

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Дело об убийстве Шеремета

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

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Автор: Дмитрий Хилюк