Фигуранты дела Шеремета останутся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета.

Коллегия судей Шевченковского районного суда отказалась изменять меру пресечения для Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, судьи отказались удовлетворить ходатайство защитников обвиняемых об изменении для Антоненко и Кузьменко меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на взятие на поруки.

Суд встал на сторону прокурора и продлил для обвиняемых круглосуточный домашний арест еще на два месяца.

Кроме того Антоненко еще и продлили обязательство носить электронный браслет.

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Дело Шеремета

Справка УНИАН. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

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Автор: Дмитрий Хилюк