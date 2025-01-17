Также на ресепшине им отказали предоставить номер телефона руководителя этого хостела.

Трем военным в Киеве, которые были в униформе, отказали в просьбе пообедать в хостеле Hostel Vshokoladi. Об этом написал в Facebook представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, который был участником этой ситуации.

"Военные опасны", - говорит девушка на ресепшене хостела Hostel Vshokoladi в Киеве. Поэтому на мою просьбу дать мне вместе с двумя уважаемыми офицерами в форме пообедать в заведении нам отказывают", - сообщил Плетенчук.

По его словам, также она отказалась дать телефон руководителя заведения. При этом добавил, что пока непонятно или это личная позиция работницы на ресепшене или и владельцев.

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"К сожалению до сих пор есть часть общества, которая считает, что можно оставаться в стороне от этой войны. Часть которая не хочет понимать, что им жить вместе с нами и это они будут адаптироваться под ветеранов, а не наоборот. Тем более мы не выбирали эту войну. Я уже не говорю об элементарном уважении. Я всегда стараюсь держать себя в руках, потому что мой ПТСР - это лайт версия того, через что прошли штурмовики. Но у ребят конечно может возникнуть куча вопросов вроде "стоило ли их защищать", - написал Плетенчук.

На сайте хостела приглашают посетить исторический город Киев и остановиться в "VShokoladi". Отмечают, что расположены на Воздухофлотском проспекте № 5, недалеко от центра города, недалеко от станции метро "Вокзальная" и Центрального железнодорожного вокзала. Кстати, решением Киевсовета почти год назад, 8 февраля 2024 года, в Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил Украины.

Подобные инциденты с военными

Как сообщал УНИАН, случаи, когда военных в форме не пускают в заведения питания встречаются не впервые и были и раньше. В частности, в июле 2023 года разгорелся громкий скандал в ресторане "Барбарис" в Кременчуге Полтавской области. Украинского военного не пускали в заведение из-за формы.

Отмечается, что защитник Украины хотел выпить кофе, но его даже не пустили в ресторан из-за одежды, объяснив это внутренними правилами.

После длительной перепалки военного все же пустили в ресторан, но при этом пригрозили, что за ним будут следить. В свою очередь украинский защитник напомнил, что военнослужащим продавать алкоголь нельзя.

В Запорожье украинского защитника не впустили в заведение, потому что он был в форме. При этом администрация нелепо объяснила свое решение наличием детей и их родителями.

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