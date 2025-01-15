Осадков в столице не ожидается, хоть день и будет пасмурный.

В четверг, 16 января, в Киеве станет чуть теплее. Температура повысится на два градуса, по сравнению со средой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет "ноль", а днем воздух прогреется до +3°. Ожидается пасмурная погода, небо будет скрыто за облаками, однако без осадков.

Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление практически в норме, 757-759 миллиметров ртутного столба.

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Погода 16 января - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью 0°, днем +1°.

В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +1°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем 0°.

В Тернополе 16 января ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем 0°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, небольшой дождь, ночью 0°, днем +4°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем -1°, пасмурно.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью -3°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -1°...+2°, пасмурно.

В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+3°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью 0°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+2°.

В Одессе 16 января - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +4°.

В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем +3°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +3°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +3°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -3°...+1°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°.

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