В четверг, 16 января, в Киеве станет чуть теплее. Температура повысится на два градуса, по сравнению со средой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице будет "ноль", а днем воздух прогреется до +3°. Ожидается пасмурная погода, небо будет скрыто за облаками, однако без осадков.
Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление практически в норме, 757-759 миллиметров ртутного столба.
Погода 16 января - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью 0°, днем +1°.
В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +1°.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем 0°.
В Тернополе 16 января ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем 0°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, небольшой дождь, ночью 0°, днем +4°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем -1°, пасмурно.
В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью -3°, днем +2°.
В Виннице завтра будет -1°...+2°, пасмурно.
В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно.
В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+3°, пасмурно.
В Черкассах завтра будет ночью 0°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+2°.
В Одессе 16 января - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +4°.
В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем +3°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.
В Запорожье температура ночью -4°, днем +3°, пасмурно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +3°, пасмурно.
В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -3°...+1°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°.