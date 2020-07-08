В Киеве митингующие перекрыли дорогу на мосту Метро - произошла потасовка (фото, видео)

Сейчас с людьми общаются правоохранители.

В Киеве митингующие перекрыли дорогу на мосту Метро.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-офицер Днепровского райуправления милиции Киева Анна Шевчук.

"Протестующие перекрыли движение, с ними общаются правоохранители. Была потасовка. Протестующие постоянно ходят по пешеходному переходу, что мешает движению транспорта", - отметила она.

Подробности в полиции обещают сообщить позже.

#Киеве мост метро. Люди перекрыли дорогу. Движение затруднено. Пробка от метро Черниговская. Заранее планируйте свой... Опубликовано dtp.kiev.uaВторник, 7 июля 2020 г.

Как сообщал УНИАН, 1 июня неизвестный позвонил в полицию с угрозой взорвать мост Метро в Киеве. Находящегося на мосту мужчину задержали.

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