Патрули Национальной полиции и муниципальной охраны будут работать в местах массового скопления людей, в парках и скверах.

В Киеве на Пасху и в поминальные дни усилят контроль за соблюдением карантинных правил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге.

«Контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен. Будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и муниципальной охраны. В частности, они будут работать в местах массового скопления людей, в парках и скверах. А во время Пасхальных праздников и поминальных дней контролировать ситуацию возле религиозных учреждений и на городских кладбищах», - сказал Кличко.

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Также, по словам мэра Киева, городские власти разработали противоэпидемические правила на время Пасхальных праздников. В частности, всем конфессиям рекомендовали проводить богослужения в онлайн-режиме и соблюдать карантинные меры в храмах. Освящение пасхальных корзин осуществлять на улице, с соблюдением дистанции между людьми.

«Мы будем ослаблять карантин постепенно с учетом ситуации. Потому что важно не потерять контроль над распространением болезни и не допустить нового инфекционного взрыва», - подчеркнул Кличко.

Ослабления карантина в Киеве: что известно

В Киеве с субботы, 1 мая, будут ослаблены противоэпидемические меры. Общественный транспорт возобновит перевозки пассажиров в обычном режиме, откроются учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры. Учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях в городе будет возобновлен со следующей среды, 5 мая.

Киев с 23 марта находится в «красной» зоне эпидопасности, хотя власти города усилили карантин с 20 марта.

С 5 апреля в столице из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыто детсады и школы.

14 апреля в Киеве действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.

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Автор: Инна Андалицкая