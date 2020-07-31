В Киеве на набережной появился новый яркий мурал с таинственной незнакомкой (фото)
В Киеве на набережной появилась новая работа муралиста Виталия Гидевана – «Золотое руно у берегов Днепра».
Киевский художник Виталий Гидеван рисует яркие муралы на стенах школ, паркингов, зданий котельных и заборах, пишет Вечерний Киев.
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«Золотое руно у берегов Днепра! Поверх надписи с нарк. рекламой появился рисунок... и сразу, когда закончил рисунок, прилетела птица», – написал Виталий Гидеван.
К слову, кто стал музой для портрета очаровательной амазонки, художник не признается.
Это уже второй рисунок Гидевана, который появился на набережной этим летом. Первого июня он презентовал ломтик арбуза с пожеланиями, чтобы после «карантинной весны» лето подарило всем счастливые воспоминания.
Как сообщал ранее УНИАН, на фасаде львовской больницы нарисовали мурал в благодарность медикам.
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