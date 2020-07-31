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В Киеве на набережной появился новый яркий мурал с таинственной незнакомкой (фото)

05:30, 31 июля 2020
Общество
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Кто стал музой для портрета амазонки, художник не признается / Фото vechirniy.kyiv.ua

Киевский художник Виталий Гидеван рисует яркие муралы на стенах школ, паркингов, зданий котельных и заборах, пишет Вечерний Киев.

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«Золотое руно у берегов Днепра! Поверх надписи с нарк. рекламой появился рисунок... и сразу, когда закончил рисунок, прилетела птица», – написал Виталий Гидеван.

К слову, кто стал музой для портрета очаровательной амазонки, художник не признается.

Кто стал музой для портрета амазонки, художник не признается / Фото vechirniy.kyiv.ua

Это уже второй рисунок Гидевана, который появился на набережной этим летом. Первого июня он презентовал ломтик арбуза с пожеланиями, чтобы после «карантинной весны» лето подарило всем счастливые воспоминания.

Как сообщал ранее УНИАН, на фасаде львовской больницы нарисовали мурал в благодарность медикам.

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