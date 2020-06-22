На фасаде львовской больницы нарисовали мурал в благодарность медикам (фоторепортаж)

Над изображением более 10 дней работали семеро художников в рамках проекта «Гении микрорайонов».

На фасаде операционного блока областной клинической больницы скорой помощи, что на Миколайчука, открыли 21-метровый мурал, посвященный медикам.

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Таким образом город символически поблагодарил медицинских работников за работу по случаю их профессионального праздника, передает Дивись.info.

Над изображением более 10 дней работали семеро художников в рамках проекта «Гении микрорайонов», который предусматривает серию муралов, которые появятся на домах Львова. В рамках проекта уже открыли мурал с изображением Бориса Возницкого, а вскоре начнут рисовать оперного певца Василия Слепака, первую женщину-офицера в мире Елену Степанив, митрополита Шептицкого и героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого.

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