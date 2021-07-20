По приблизительным подсчетам, в главную мечеть Киева "Ар-Рахма" пришли около четырех тысяч верующих.

В Киеве мусульмане пришли к главной мечети в праздник Курбан-Байрам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Праздник Курбан-Байрам, или день жертвоприношения сегодня празднуют миллионы мусульман по всему миру. На утреннюю молитву верующие пришли и к главной мечети Киева "Ар-Рахма".

"Здесь царит атмосфера большого семейного праздника, потому что многие мусульмане пришли к главной мечети... По подсчетам, около четырех тысяч человек", - рассказала корреспондентка с места события.

После молитвы верующие переместились во двор мечети, где начались угощения. После обеда там начнется раздача плова с мясом, ну а гуляния продлятся в течение всего дня.

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Курбан Байрам - одно из двух главных событий в году для мусульман. Он отмечается через 70 дней после праздника "Ураза Байрам" - второго великого праздника и в день окончания поста в священный месяц Рамадан.

Праздник основан в честь окончания паломничества мусульман в Мекку - хадж. Считается, что хоть раз в жизни, но каждый мусульманин должен совершить хадж.

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Автор: Денис Прядко