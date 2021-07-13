В июле мусульмане всего мира отметят один из главных исламских праздников.

Курбан-байрам или Ид аль-Адха (по-арабски) – это праздник жертвоприношения и один из главных праздников мусульман. В этот день верующие вспоминают о милосердии Аллаха. Этот праздник знаменует окончание хаджа, то есть святого паломничества в Мекку и её окрестности. Курбан-байрам также отмечают мусульмане Украины. С 2020 года эта дата считается государственным праздником, хоть и не объявлена выходным днем.

Когда отмечается Курбан-байрам в 2021 году

Дата этого праздника, как и всех исламских, определяется по лунному календарю. Курбан-байрам отмечается через 70 дней после другого великого праздника Ураза-байрам. В этом году Ураза-байрам отмечали 12-13 июля, а Курбан-байрам выпадает на 20 июля и будет отмечаться до вечера 23 июля.

К празднованию мусульмане готовятся заранее и в течение 10 дней соблюдают пост. Традиционно Курбан-байрам начинают отмечать ещё вечером накануне даты. Суть этого праздника состоит в почтении милосердия Аллаха и проявлении доброты к нуждающимся.

Традиции празднования Курбан-байрама

Накануне праздника мусульмане совершают специальную молитву намаз. Праздновать Курбан-байрам начинают с раннего утра. Совершив полное омовение и надев чистую одежду, мусульмане коллективно молятся в мечети. Там они читают Коран и слушают проповеди.

Обязательной частью празднования является жертвоприношение. Для этой цели закалывают барана, верблюда или корову. Считается, что принесенные в жертву Аллаху животные не испытывают боли. Категорически запрещено мучить животное и испытывать к нему агрессию.

Мясо животного делят на три части: одну оставляют себе, вторую жертвуют беднякам или голодающим, третьей угощают близких. Празднование Курбан-байрама длится три-четыре дня, во время которых мусульмане принимают гостей и обмениваются подарками.

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Автор: Екатерина Пулатова