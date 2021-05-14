С 2020 года Курбан-байрам признан государственным праздником в Украине. Это очень важный день для мусульман.

13 мая мусульмане Украины и мира отпраздновали важный праздник Ураза-байрам. В 2021 году празднуется ещё один большой исламский праздник - Курбан-байрам. С 2020 года он является государственным праздником в Украине. В этот день мусульмане совершают жертвоприношение и проводят праздничную молитву. Этот праздник является кульминацией традиционного паломничества в Мекку.

Дата Курбан-байрама в 2021 году

Читайте такжеПраздничные выходные в июне 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыПраздник отмечается через 70 дней после Ураза-байрам, в десятый день исламского месяца Зуль-хиджа. В этом году он празднуется 20 июля. Отмечать Курбан-байрам начинают вечером накануне даты, а продолжается празднование до 23 июля.

Традиции Курбна-байрама - что можно и нельзя делать

Праздник установлен в честь жертвоприношения исламского пророка Ибрагима. Ангел явился ему и передал повеление Аллаха принести ему в жертву своего сына. Его сын смирился со своей судьбой, а мужчина очень страдал душой, но выполнил приказ. В награду за пройденное испытание Аллах подменил сына Ибрагима на барана, а у самого мужчины вскоре родился второй сын.

В Курбан-байрам мусульмане вспоминают о преданности Богу и милосердии Всевышнего. Верующие усердно молятся в мечети, делают добрые дела, подают милостыню. На праздник нельзя одевать грязную и старую одежду, молиться в нечистом месте. После праздничной молитвы мусульмане приносят в жертву барана, козу или корову. Мясо жертвенного животного съедают за общим столом, а шкуру относят в мечеть. После праздника верующие посещают родных, дарят им подарки.

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Автор: Екатерина Пулатова