Курбан Байрам - одно из двух главных событий в году для мусульман и отмечается оно через 70 дней после праздника “Ураза Байрам” - второго крупного праздника и дня окончания поста в священный месяц Рамадан.
- Курбан Байрам - традиции
- Как празднуют Курбан Байрам
- Курбан Байрам - что нельзя делать
- Поздравления с Курбан Байрам - стихи и открытки
Курбан Байрам - традиции
Отмечается этот праздник в честь окончания паломничества мусульман в Мекку - хаджа. Считается, что хоть раз в жизни, но каждый мусульманин должен совершить хадж. В мусульманском календаре 12 месяцев и около 354 дней, поэтому праздники постоянно сдвигаются по григорианскому календарю. Фиксированных дат нет.
Подробно о традициях Курбан Байрам мы рассказывали в этой статье.
Как празднуют Курбан Байрам
В этом году событие выпадает на 20 июля (вторник), длится 3 дня, заканчивается 23 июля. Но отмечать мусульмане начинают уже вечером 19 августа - в понедельник. Причем, длительность пиршеств может варьироваться в зависимости от страны - где-то празднуют две недели (как, например, в Саудовской Аравии), а где-то 2-3 дня.
Читайте также19 июля: народный праздник сегодня, что нельзя сегодня и какие приметыОтмечать событие начинают уже с раннего утра - надевают чистую одежду, совершают полное омовение и идут на молитву в мечеть. Там читают Коран и слушают имама, который рассказывает о традициях праздника и важности жертвоприношения.
В качестве жертвы почти всегда появляется баран. Альтернатива - коза или овца, если нет денег на барана. После того, как жертвоприношение было совершено, шкуры отдают в мечеть, мясо варят и съедают во время трапезы. 1\3 от животного разрешается принести домой для праздничного стола, а 1\3 - раздать нищим. Считается, что жертва, принесенная Аллаху, должна стать помощью нуждающимся и вознаграждением жертвующим.
Курбан Байрам - что нельзя делать
- Какое бы животное не приносили в жертву, его возраст не должен быть меньше полугода.
Само животное должно быть здоровым: нельзя жертвовать хромых, слепых или больных животных.
- Перед молитвой нельзя есть.
- Не стоит надевать вещи темных цветов.
- И ни в коем случае нельзя расплачиваться с человеком, который резал жертвенное мясо (этому человеку надо дать часть от блюда – чтобы избежать несчастья и болезней).
Поздравления с Курбан Байрам - стихи и открытки
С праздником Курбан Байрам! Пускай вместе с этим событием в ваш дом войдет счастье и любовь, а души очистятся от печали и негатива. Пусть Аллах будет всегда в ваших сердцах и в ваших мыслях. Пускай ваша вера будет безгранична, а жизнь - праведна и чиста, как самый чистый алмаз. Любви вам и благополучия!
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Поздравляю с праздником Курбан Байрам! Желаю, чтобы в вашей жизни было самое сильное - семья, самое светлое - помыслы, и самое настоящее - любовь. Будьте искренни, берегите родных и всегда имейте веру и надежду!
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Поздравляю вас с одним из главных мусульманских праздников - Курбан байрам! От всего сердца желаю, чтобы Аллах услышал все ваши молитвы и благословил вас, ваших родных и друзей. Пусть все ваши добрые помыслы и поступки будут по справедливости вознаграждены счастьем, благополучием, крепким здоровьем и долголетием.
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В славный и светлый праздник Курбан Байрам желаю крепкой веры, прочного здоровья, чистых помыслов, щедрости души, уважения окружающих, любви и благополучия. Пусть этот праздник прольет свет на жизненный путь и поможет выбрать правильную дорогу, пусть Аллах всегда помогает, пусть сердце и душа всегда жаждут добрых поступков.
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Поздравляю с праздником Курбан Байрама и от души хочу пожелать счастливой и благополучной жизни, в которой твое сердце всегда будет готово пожертвовать чем-либо во имя света и любви, добра и чести. Пусть твой путь озаряет яркое солнце надежды, пусть твои искренние молитвы непременно будут услышаны, пусть наградой за твое милосердие и самоотверженность станет крепкое здоровье всей семьи и достаток в твоем доме.
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