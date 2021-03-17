Люди стоят в очереди по шесть часов.

В Киеве люди вынуждены стоять в очереди по шесть часов, чтобы попасть на прием в офис Дарницкой ТЭЦ.

Об этом в Facebook сообщает газета "Дарницкие Вести".

"Живой пример 16.03.21 г. женщина заняла очередь в 9:00, а попала на прием специалиста в 15:05, вопрос так и не решила. Получила кучу негативных эмоций и хамства со стороны сотрудников офиса", - цитирует издание корреспондента Алексея Кота.

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Как сообщается, некоторіе не выдерживает таких испытаний, очень часто к посетителям в очереди вызывают скорую.

"За наши деньги, за драконовские тарифы, которые мы платим, нас еще и презирают и относятся как к скоту. Так и живем. А властям "по цимбалам". Отдали олигархам ТЭЦ за копейки и безразлично, что будет с обществом", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи также выразили недовольство: "Уже 3 месяц пытаюсь попасть в этот сервис, подать заявление на опломбирование счетчика, выстоять очередь невозможно", "Жалкий сервис! Невозможно записаться в электронную очередь из дома. Нужно прийти. Простоять от 2-х часов до 4-х в живой очереди за талоном, а потом еще в помещении ждать. Само помещение в аварийном состоянии".

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Автор: Екатерина Лиманская