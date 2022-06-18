Предполагается изменить названия станций: "Берестейская", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Минская" и "Дружбы народов".

В Киевском городском совете зарегистрирован проект решения о переименовании пяти станций столичного метрополитена, названия которых связаны с Российской Федерацией или ее союзниками (сателлитами).

Соответствующий документ обнародован на сайте Киеврады.

"Переименовать станции Киевского метрополитена: станция "Берестейская" на станцию "Бучанская", станция "Площадь Льва Толстого" на станцию "Василия Стуса", станцию "Героев Днепра" на станцию "Героев Украины", станцию "Минская" на станцию "Варшавская", станцию "Дружбы народов" на станцию "Ботаническая", - говорится в проекте решения.

Как отмечается в пояснительной записке, в рейтинговом электронном голосовании о предложенных названиях для станций метрополитена свою позицию высказали 170 646 пользователей.

Реализация проекта предусматривает финансирование за счет средств бюджета Киева. Ориентировочная стоимость переименование станции и линии метрополитена составляет 2 302 тыс. грн. Сюда входят расходы, в частности на замену текстового наполнения, название станции, которая будет расположена на путевых стенах и на входах/выходах, общие схемы, линейные схемы.

"Принятие решения будет способствовать демократизации украинского общества. Позволит переименовать станции Киевского метрополитена с целью популяризации выдающихся фактов истории Украины, формирование исторического сознания Украинского народа", - сказано в пояснительной записке.

Напомним, ранее в Киеве декоммунизировали Арку Дружбы народов. Отныне это – Арка Свободы украинского народа.

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