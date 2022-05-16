В случае воздушной тревоги движение по наземному участку красной линии будет приостанавливаться.

Для использования подземных станций метро в качестве бомбоубежища в случае воздушной тревоги надо пройти через турникеты ручного контроля возле контроллера.

Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Киевской городской государственной администрации.

В случае воздушной тревоги движение по наземному участку красной линии будет приостанавливаться. Также не курсируют поезда зеленой линии через Южный мост.

Напоминаем, с сегодняшнего дня в общественном транспорте столицы восстановлена электронная система оплаты за проезд.

Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 6:00 до 22:00. Интервал движения наземного транспорта сокращен до 10-12 минут. Перечень актуальных маршрутов доступен по ссылке. Уже возобновила работу станция метро "Кловская".

Вас также могут заинтересовать новости: