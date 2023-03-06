В КГГА призвали жителей не передвигаться в этом районе пешком или на авто без необходимости.

В Киеве 9 марта возможны звуки выстрелов и усложнение движения авто.

Как сообщает Киевская горгосадминистрация, это будет связано с проведением следственного действия с применением стрелкового оружия.

"[Проведение] запланировано 9 марта в период с 10:00 до 15:00 по адресу: пересечение улиц Центральной и 120-й Садовой (микрорайон Осокорки, Дарницкий район). Кроме того, Государственное бюро расследований предупреждает, что в районе проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей", - говорится в сообщении.

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В КГГА призвали жителей столицы учесть эту информацию и сохранять спокойствие, когда будут звучать выстрелы, и не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента пешком или на авто без необходимости.

Взрывы в Киеве и области - что стоит знать

Пиротехники ГСЧС продолжают очищать Киевскую область от взрывоопасных предметов, которыми территория загрязнена в результате российской военной агрессии.

Снаряды и мины продолжают обнаруживать во дворах частных домов, вдоль дорог и тому подобное. Время от времени из-за их ликвидации в некоторых громадах могут быть слышны звуки взрывов.

Также звуки взрывов время от времени слышат из-за проведения учений для саперов, как к примеру было в начале февраля.

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