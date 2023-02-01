Гражданам советуют сохранять спокойствие и помнить о правилах безопасности.

В Вышгородском районе Киевской области сегодня могут раздаваться взрывы, потому что саперы будут проводить учения. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

"Возможны звуки взрывов в Вышгородском районе сегодня, 1 февраля, – это плановые учения саперов. Их могут услышать жители в некоторых общинах области", — говорится в сообщении.

В частности, отрабатываются навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Гражданам советуют сохранять спокойствие и идти в укрытия в случае воздушной тревоги.

Видео дня

В одном из районов столицы около 14:00 были слышны звуки взрывов, которые доносились из Киевской области.

Война в Украине и минная опасность

По состоянию на 8 декабря 2022 года в Украине так называемое "минное загрязнение" охватывало около 170 тысяч квадратных километров, заявлял Зеленский.

29 января 2023-го года издание Sky News сообщило, что в связи с полномасштабным российским вторжением Украина стала самой заминированной страной в мире. На данный момент в связи с боевыми действиями более 40% территорий Украины заминировано.

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