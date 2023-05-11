Сегодня в Киев прибыла еврокомиссар из внутренних дел Илва Йоханссон.
"В Киеве сегодня, чтобы обсудить общую безопасность в Европе и Украине", - отметила она в комментарии к фото с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.
Йоханссон отметила, что украинский министр "достигает отличных результатов".
Относительно своего визита сообщила, что на повестке дня обсуждение ряда вопросов, в частности, о сотрудничестве полиции, о предотвращении незаконного оборота огнестрельного оружия и расследовании военных преступлений. Кроме того, речь пойдет о поддержке Евросоюза с разминированием территорий Украины.
Позже она сообщила, что посетила Ирпень, где увидела результаты российской агрессии.
"Сегодня в Ирпене я увидел разрушительные результаты незаконного вторжения Путина. А также чрезвычайная устойчивость общества, которое снова строится вместе", - написала она.
Война в Украине - поддержка ЕС
Евросоюз почти с начала полномасштабной войны помогает Украине бороться с агрессором.
11 декабря 2022 года ЕС принял решение о выделении Украине макрофинансовой помощи на 18 млрд евро. В апреле 2023-го Украина получила очередные 1,5 млрд евро.
До конца мая страны ЕС примут уже 11-й пакет антироссийских санкций.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Европейском союзе подготовят для Украины 1 миллион снарядов 155 мм, а также более одной тысячи ракет. Он рассказал, что ЕС уже подготовил более 17 000 украинских военных и планирует, что к концу 2023 года это количество достигнет 30 000.