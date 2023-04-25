Первый транш в размере 1,5 млрд евро, которые выделила Европейская комиссия в рамках макрофинансовой помощи Украине, уже находится на счетах НБУ.

Европейский Союз предоставил Украине следующие 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 миллиарда евро в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи. Мы будем продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры и проводить важные реформы", - отметила она.

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Помощь Украине

11 декабря 2022 года Европейский Союз принял решение о выделении Украине макрофинансовой помощи на 18 млрд евро.

17 января Еврокомиссия выплатила Украине первые 3 млрд евро из пакета помощи на 18 млрд евро.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина будет получать от ЕС поддержку, пока не выйдет из разрушений войны. Дипломат заверил, что ЕС останется решительным в своих действиях, поскольку Украина должна победить.

21 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что транш в размере 1,5 млрд евро, которые выделила Европейская комиссия в рамках макрофинансовой помощи Украине, уже находится на счетах Национального банка Украины.

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