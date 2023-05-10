По его словам, полученный "мир" будет ужасным, поскольку Украина превратится в марионетку.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина сдастся через несколько дней, если Запад перестанет предоставлять военную помощь Киеву.

В интервью La Sexta он объяснил, почему такой сценарий вообще не вариант.

"Я знаю, как закончить войну немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война окончена. Но чем закончится война? Украина превратится в такую марионеточную страну, как Беларусь, лишенную своих свобод. Мы хотим закончить войну?"- возмутился дипломат.

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Боррель подчеркнул, что именно "поэтому мы должны продолжать помогать Украине". Он также выразил беспокойство из-за того, что в войне гибнут украинские и российские военные и все свидетельствует о продолжении кровопролитной войны.

"Мир как можно скорее, но какой мир?" - подытожил свое объяснение по этому поводу бывший испанский министр.

Война в Украине - помощь ЕС

Послы ЕС 3 мая согласовали механизм закупки боеприпасов для Украины на 1 млрд евро. Речь идет о 18 стран, которые будут покупать снаряды для Украины.

11 декабря 2022 года Европейский Союз принял решение о выделении Украине макрофинансовой помощи на 18 млрд евро. В апреле 2023-го Европейский Союз предоставил Украине следующие 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Кроме того, ожидается, что до конца мая страны ЕС примут 11 пакет антироссийских санкций.

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