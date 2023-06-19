После окончания учебного года укрытия в этих школах будут оставаться доступными для всех.

В Киеве во время тревог коден может воспользоваться укрытиями в школах, но исключительно теми, что обозначены на карте защитных сооружений города.

Такое разъяснение Департамента образования КГГА получил УНИАН на запрос относительно распространенного в сети приказа учреждения №60 от 01.06.2023 г. "Об отдельных вопросах работы укрытий в учебных заведениях во время воздушной тревоги".

"Этот приказ касается тех учебных заведений, которые обозначены на картах как укрытие. Оно не касается тех, что не обозначены", - подчеркнули в Департаменте.

По словам собеседника, после окончания учебного года – в июле, августе - укрытия в этих школах будут оставаться доступными для всех, но будут открывать их только во время сигнала воздушной тревоги.

"Всех пускать могут только во время воздушной тревоги. Просто так - шел рядом и дай зайду – такого не будет. Потому что в укрытиях определенные антисоциальные элементы, или как полиция говорит "социально незащищенные" себе обустраивают ночлежки. И мы все знаем, что эта проблема существует", - пояснил собеседник.

Открывать укрытия будут дежурные-технические работники, которые круглосуточно и в течение всего года (не только учебного) есть в здании учебного заведения.

Между прочим в Департаменте возразили то, что дежурить в укрытиях заставляют учителей.

"Информация о том, что заставляют учителей чередовать абсолютно ложная. Учителя на дежурство в укрытиях не ставят. Учителя заводят детей во время учебного процесса, они не дежурят. Они только заводят свои классы. А остальное время отвечают технические работники, которые и работают в том числе в вечернее и ночное время... и они открывают укрытие во время тревоги", - сказал собеседник.

По обеспечению безопасности пребывания в укрытии он сообщил, что в Киеве все школы оборудованы "тревожными кнопаками" для вызова полиции или муниципальной охраны.

"Очередная группа после нажима этой тревожной кнопки прибывает - через 3-4 мин она на месте. Эта история проговаривалась на всех уровнях, и на государственном в том числе. А на уровне города эта история с муниципальной охраной четко проговаривалась", - заверили в Департаменте.

При этом жителей города призывают учитывать тот момент, что днем во время воздушной тревоги в садике или школе в укрытии находятся маленькие дети, и по возможности, воспользоваться другим объектом защиты.

"Даже если в садике есть укрытие, но это садик. В этой ситуации я очень прошу, буди немного родителями, понимать, если дети в школе или садике и раздается воздушная тревога, а в школу или садик, к 4-5 летним детишкам пытается зайти какой- о опьяненный дядя... вот просто из нормальных этических соображений, прошу подумать", - пояснил собеседник.

По данным Депармента образования, в столице на сегодняшний день из 420 коммунальных школ только 10 не имеют укрытий; почти 90% детских городских садиков с укрытиями.

С картой достойных для общественности укрытий Киева можно ознакомиться на официальном портале городских властей.

Укрытие в школах - что известно

Вчера СМИ распространили фотокопию приказа столичного Депратмента образования "Об отдельных вопросах работы укрытий в учебных заведениях во время воздушной тревоги", отметив, что в укрытие школ будут пускать посторонних людей. Указанное приказ не было обнародовано на официальном сайте Депатрамента, поэтому УНИАН обратился за комментарием в КГГА.

Как известно, результаты внеплановой проверки защитных сооружений столицы-65% признаны подходящими, при этом из них лишь 15% в идеальном состоянии и без всяких замечаний.

Еще 21% - могут быть укрытиями при условии надлежащего обустройства. Не соответствует техническим условиям помещений, где могут быть укрытия, – 14%.

В целом городские и районные службы совместно с представителями полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проинспектировали все 4655 укрытий и хранилищ Киева.

На днях народный депутат Роман Грищук в Facebook сообщил, что после трагической гибели двух женщин и ребенка в Киеве, которые не смогли во время тревоги попасть в закрытое укрытие, учителей столичных школ заставляют держать бомбоубежища открытыми и дежурить в них.