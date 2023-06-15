У образовательного омбудсмена объясняют, что привлекать работников сферы образования к такой работе возможно, но при условии официального перевода.

После трагической гибели двух женщин и ребенка в Киеве, которые не смогли во время тревоги попасть в закрытое укрытие, учителей столичных школ заставляют держать бомбоубежища открытыми и дежурить в них. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Роман Грищук.

"После трагических событий в Киеве с закрытым укрытием сейчас Департамент образования заставляет школы держать открытыми укрытия ночью. Это правильно. Укрытия в школах не во время образовательного процесса должны быть доступными для всех. Но! Заставлять дежурить в школах учителей – это прямо рабский труд. Учителям за это дополнительно не платят. Просто принудительное волонтерство", – пишет нардеп.

Грищук также подчеркивает, что "это неправильно" и может быть противозаконным.

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"Заставлять директоров и учителей это делать – использование служебного положения. Возьмите на дополнительную ставку сторожа, привлеките ДФТГ к ночным дежурствам или используйте "Муниципальную стражу", – написал он.

Впоследствии нардеп также добавил, что получил информацию об аналогичной ситуации в других регионах.

"Оказывается, проблема не только в столице, но и в целом ряде других городов", – написал он.

Он также сообщил, что направил министру образования Оксену Лисовому официальное обращение, в котором отметил, что привлечение учителей к охране укрытий должно происходить при условии оплаты, и призвал предоставить образовательным учреждениям соответствующие разъяснения.

На сайте образовательного омбудсмена Украины также сообщается, что поступают обращения о правомерности привлечения работников сферы образования к дежурству в укрытиях, в частности ночью. Там разъясняют, что привлекать работников сферы образования к этой работе возможно, но только при условии перевода этих работников на другую работу с официальным оформлением.

"То есть привлекать работников сферы образования возможно только при условии перевода этих работников на другую работу. Это означает не дополнительную работу учителя к его основной (обучать детей), а именно как перевод на другую работу с соответствующей оплатой. Очень важно, чтобы этот перевод был оформлен соответствующими документами. Но переводу и предоставлению документов должно предшествовать создание соответствующего формирования гражданской защиты в определенной громаде и включение этих работников в такое формирование", – сообщает Офис омбудсмена.

Укрытие в Киеве - что известно о проблеме

1 июня во время ночного обстрела в Киеве возле закрытого во время тревоги укрытия погибли две женщины и ребенок. После этого столичные власти провели рейды всех бомбоубежищ столицы. По результатам проверки пригодными для использования признали только 65% из них.

Также было объявлено, что у частных собственников помещено будут забирать укрытия, если они не будут приведены в надлежащее состояние и не будет обеспечен свободный доступ к ним.

Кроме этого, власти заявили, что в 2022-2023 годах было выделено 1,2 миллиарда гривен на обустройство и ремонт укрытий, но эти деньги используются неудовлетворительно, и анонсировали проверки.

В Святошинском районе столицы уже разоблачили хищения 0,8 млн гривен, которые были выделены на ремонт укрытий. А Днепровская райгосадминистрация, как сообщалось, закупила за бюджетные средства для укрытий музыкальные инструменты - барабаны на почти 900 тыс грн.

Также стало известно, что в Соломенском районе Киева за укрытие жилищно-эксплуатационного участка отвечает Денис Яниев, который занесен в базу "Миротворца" как приспешник террористов и российских оккупантов.

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