На Пасху к местам проведения богослужений и местам собрания верующих будут приближены экипажи патрульной и Национальной полиции. Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
По его словам, ограничения, которые действуют с начала полномасштабного вторжения России в Украину, будут действовать и на Пасху.
"Именно во время празднования Пасхи в обязательном порядке будут приближены экипажи патрульной полиции, Национальной полиции к местам проведения богослужений и местам собрания верующих. И фактически будут повышены меры безопасности, мониторинг ситуации. Будут созданы специальные мониторинговые временные центры для того, чтобы не допустить правонарушений и вовремя отреагировать на события, чтобы удержать ситуацию с безопасностью", - сказал он.
Белошицкий также добавил, что комендантский час будет действовать и в ночь Пасхи. Также он отметил, что к мероприятиям, которые проходят в комендантский час на Пасху, верующие смогут присоединиться онлайн.
"Нужно помнить, что враг коварен и даже в эту ночь может прибегнуть к любым действиям", - подчеркнул первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.
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Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что оккупанты могут нанести ракетный удар и на Пасху, поэтому Украине нужно быть готовой к ракетной атаке в любое время.
Ранее в КГГА напомнили, что в Киеве на Пасху комендантский час не меняется, он продлится с 00:00 до 05:00.
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Как сообщал УНИАН, в Киеве пойти в церковь в воскресенье можно будет после окончания комендантского часа. Верующие обычно собираются в главных храмах города, поэтому по желанию можно посетить:
- Свято-Михайловский Златоверхий монастырь (ул. Трехсвятительская, 6);
- Андреевскую церковь (Андреевский спуск, 23) ;
- Свято-Владимирский собор(бульв. Шевченко, 20);
- Свято-Михайловский Выдубицкий монастырь (улица Выдубицкая, 40) ;
- Церковь Святого Николая Набережного (ул. Григория Сковороды, 12).