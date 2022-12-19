Готовить начали с раннего утра, чтобы накормить всех вкусным обедом.

В Ивано-Франковске сегодня на улице в казани наварили около двух тысяч литров борща и раздавали всем желающим.

"Варили и угощали франковским борщом. Начали готовить его еще с утра, с 8 часов, чтобы накормить всех вкусным обедом. Сварили в казане около двух тысяч литров и раздавали всем желающим до последней порции", - сообщил в Facebook городской голова Руслан Марцинкив.

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Он отмечает, что людям, которые приходили, борщ понравился.

"Сам также попробовал борщика. Получился очень вкусный", - написал он и разместил фото этого мероприятия.

Украинский борщ - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 июля заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила в Twitter, что в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) "дерусифицировали" украинский борщ.

Она отметила, что на внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО украинский элемент "Культура приготовления Украинского Борща" было включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.

Справка УНИАН. Ранее в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО было включено украинская петриковская декоративная роспись, казацкие песни Днепропетровской области, косовская рисованная керамика и орнек (орнамент).

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