Благодатный огонь в переводе с греческого языка имеет значение Святой свет.

Благодатный огонь сошел в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Что означает Благодатный огонь

Благодатный огонь в переводе с греческого языка имеет значение Святой свет. Так называется огонь в пасхальной церемонии выноса зажженных свечей из Гроба Господня (кувуклии).

Читайте такжеВ полиции ожидают, что в храмах на Пасху соберутся более миллиона верующихЭтот огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. А вынос Благодатного огня в Иерусалиме олицетворяет выход из Гроба "Света Истинного" – воскресшего Спасителя Иисуса Христа. Его появление в канун Пасхи по молитвам патриарха, духовенства и паломников считают "чудом схождения Благодатного огня".

Особенности церемонии в 2021-м году

Церемония Благодатного огня в этом году была открыта для гораздо большего числа верующих. В этом году 2 500 верующих, которые вписываются в рамки "зеленого стандарта" (имеют сертификаты вакцинации - ред.) смогли поучаствовать в церемонии внутри Храма Гроба Господня.

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Автор: Ольга Броскова