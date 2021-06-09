В Хмельницкой области второклассница срезала свои длинные волосы, чтобы собрать немного денег на помощь онкобольной девочке.
Об этом сообщает Telegram-канал Хмельницкий LIVE.
Жительница Шепетовки Ульяна Громова продала свои отрезанные волосы. А полученные 2500 гривень девочка перевела на счет 10-летней школьницы Валерии Решетарчук, у которой диагностировали рак крови.
Жительница Шепетовки нуждается в трансплантации костного мозга. Стоимость операции составляет 180 тысяч евро.
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