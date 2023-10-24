Стоимость документов о непригодности к военной службе достигала 8 тысяч долларов.

Начальник военкомата и председатель военно-врачебной комиссии одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харькова за деньги способствовали мужчинам призывного возраста в уклонении от мобилизации и выезде за границу. Об этом сообщил спикер управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

"За денежное вознаграждение они помогали пройти военно-врачебную комиссию и получить документы о непригодности к военной службе. На основе этих данных военнообязанные мужчины получали удостоверения, с помощью которых могли беспрепятственно пересекать границу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдельных случаях злоумышленники обеспечивали прохождение военно-врачебной комиссии даже без фактического присутствия "клиента". Стоимость таких услуг достигала 8 тыс. долларов. Установлено, что их "услугами" воспользовались более 200 человек.

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Сейчас устанавливаются все участники противоправной схемы.

Начальнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Председатель комиссии получила подозрение по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В полиции Харьковской области рассказали, что потенциальных уклонистов подозреваемые подыскивали через посредников.

"Обычно сначала посредник получал от клиента до 6 тысяч долларов, которые распределялись между участниками схемы. При передаче готовых документов уклонист передавал остальную сумму, которая также распределялась между посредниками, членами военно-врачебной комиссии и руководством ТЦК", - отметили в полиции.

Незаконное обогащение военкомов: что известно

Национальное агентство по предупреждению коррупции за последние полгода выявило у военкомов необоснованные активы и признаки незаконного обогащения на более 255 миллионов гривен.

В частности, в июле работники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову за незаконное обогащение на более 188 млн грн и умышленное уклонение от несения службы.

11 августа по результатам проверки военкоматов президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине уволят всех руководителей областных территориальный центров комплектования и социальной поддержки. Он сообщил об открытии более 100 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов.

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