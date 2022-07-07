В Госспецсвязи предупредили о новых кибератаках на государственные организации Украины через рассылку электронных писем.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Telegram.
"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о рассылке новых опасных электронных писем с темой "Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере. Информация о наличии вакансий и их укомплектовании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после открытия документа устройство будет поражено вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.
"Активность ассоциируют с деятельностью группы UAC-0056, которая уже была причастна к кибератакам на Украину в апреле и марте", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, 1 июля Российская Федерация осуществила кибератаку на ИТ-инфраструктуру"ДТЭК" одновременно с ракетными атаками на Криворожскую ТЭС.