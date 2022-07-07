Устройство может быть поражено вредоносной программой.

В Госспецсвязи предупредили о новых кибератаках на государственные организации Украины через рассылку электронных писем.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Telegram.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о рассылке новых опасных электронных писем с темой "Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере. Информация о наличии вакансий и их укомплектовании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после открытия документа устройство будет поражено вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

"Активность ассоциируют с деятельностью группы UAC-0056, которая уже была причастна к кибератакам на Украину в апреле и марте", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Российская Федерация осуществила кибератаку на ИТ-инфраструктуру"ДТЭК" одновременно с ракетными атаками на Криворожскую ТЭС.

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