Андреа Калан подчеркнула, что все страны должны объединиться, чтобы помочь Украине в восстановлении после войны.

Представительница Госдепартамента США в Европе Андреа Калан заверила, что ее государство поможет Украине в восстановление после войны.

Об этом Калан сказала в эфире информационного телемарафона 4 июля, отвечая на вопрос, сможет ли США присоединиться к процессу восстановления нашей страны.

"Как сказал президент Байден, мы будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Мы понимаем, что это не только сегодня, не только завтра. Это потом, когда закончится война. Необходимо много всего восстановить. Мы видим, как Россия разрушила инфраструктуру в Украине ракетными ударами. Нам действительно нужно всем объединиться, всем странам мира, чтобы помочь Украине после войны построить все, что необходимо… Мы будем помогать", - подчеркнула Калан.

Отвечая на вопрос, не наблюдется ли в настроениях граждан и политиков в США и европейских странах некая усталость от войны в Украине, Калан отметила, что американцы поддерживают украинцев.

"Я сегодня утром вернулась из Вашингтона в Брюссель. Когда я была в Вашингтоне, видела на каждом шагу украинский флаг. Американский народ поддерживает Украину и будет продолжать поддерживать в будущем. Мы все хотим, чтобы война закончилась уже завтра, но мы понимаем, что для этого нужно еще немного времени. Украина может рассчитывать на поддержку американского народа, потому что мы видим, с чем вы боретесь. Мы видим, как украинский народ и украинские Вооруженные силы храбро сражаются, отстаивая свою демократию и свободу", - подчеркнула Калан.

Как сообщал УНИАН, 4 июля на международной конференции в Швейцарии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил проект плана по восстановлению Украины на сумму свыше 750 млрд долларов. Для реализации плана предлагается создать соответствующую структуру: Платформу по восстановлению и несколько офисов. Главный будет расположен в Киеве, а другие – в Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне и других городах.

Вас также могут заинтересовать новости: