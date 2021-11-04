И. о. главы Госслужбы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера заявил, что с 8 ноября от работы будут отстранять и дистанционных работников из перечня профессий об обязательной вакцинации против COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.
"Обязательство стоит... отстранить от работы в целом. Поэтому здесь нет исключений в части того, в каком режиме работает сотрудник. Законодательство предусматривает, что работодатель обязан эту категорию лиц отстранить", - отметил Дегнера.
Он напомнил, что вакцинированные работники отстраняются без сохранения заработной платы и без начисления стажа за эти дни.
Отстранение от работы непривитых сотрудников: кто попадет под ограничения
Как сообщал УНИАН, 8 ноября вступает в силу приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации.
Это работники центральных органов исполнительной власти и их террподразделений, местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также учреждений высшего послевузовского, профессионального, предвысшего, профессионального, дошкольного, внешкольного образования и научных учреждений, независимо от формы их собственности.
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У работников вышеуказанных организаций, у которых не будет прививки против COVID-19, с 8 ноября будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до того момента, пока не вакцинируются.
Не будут отстранены лица, имеющие противопоказания к вакцинации и предоставившие соответствующее медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения.
Такой медицинский вывод с трехмесячным сроком действия могут также получить и люди, которые переболели COVID-19, поэтому при наличии такой справки оснований для их отстранения не будет.
Работников, которые по состоянию на 8 ноября получили по крайней мере одну дозу вакцины, также не будут отстранять от работы.