Непривитые работники из перечня профессий об обязательной вакцинации будут отстранены от работы без сохранения зарплаты без начисления стажа за дни отстранения.

И. о. главы Госслужбы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера заявил, что с 8 ноября от работы будут отстранять и дистанционных работников из перечня профессий об обязательной вакцинации против COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

"Обязательство стоит... отстранить от работы в целом. Поэтому здесь нет исключений в части того, в каком режиме работает сотрудник. Законодательство предусматривает, что работодатель обязан эту категорию лиц отстранить", - отметил Дегнера.

Он напомнил, что вакцинированные работники отстраняются без сохранения заработной платы и без начисления стажа за эти дни.

Отстранение от работы непривитых сотрудников: кто попадет под ограничения

Как сообщал УНИАН, 8 ноября вступает в силу приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

Это работники центральных органов исполнительной власти и их террподразделений, местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также учреждений высшего послевузовского, профессионального, предвысшего, профессионального, дошкольного, внешкольного образования и научных учреждений, независимо от формы их собственности.

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У работников вышеуказанных организаций, у которых не будет прививки против COVID-19, с 8 ноября будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до того момента, пока не вакцинируются.

Не будут отстранены лица, имеющие противопоказания к вакцинации и предоставившие соответствующее медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения.

Такой медицинский вывод с трехмесячным сроком действия могут также получить и люди, которые переболели COVID-19, поэтому при наличии такой справки оснований для их отстранения не будет.

Работников, которые по состоянию на 8 ноября получили по крайней мере одну дозу вакцины, также не будут отстранять от работы.

Автор: Антонина Доломанжи