Не могут быть отстранены лица, имеющие противопоказания к вакцинации и имеющие соответствующее медицинское заключение, и те, кто вакцинировался первой дозой.

В Министерстве здравоохранения напомнили, кого с 8 ноября отстранят от работы в случае отсутствия прививки против COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он напомнил, что 8 ноября вступает в силу приказ МОЗ об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

Это работники центральных органов исполнительной власти и их терподразделений, местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также учреждений высшего послевузовского, профессионального, передвысшего, профессионального, дошкольного, внешкольного образования и научных учреждений, независимо от формы их собственности.

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"Работники вышеуказанных организаций, если они на 8 ноября не будут иметь прививки против COVID-19, то они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до того момента, пока не вакцинируются. Не могут быть отстранены лица, которые имеют противопоказания к вакцинации и которые предоставили соответствующее медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения", - рассказал Кузин.

По его словам, сейчас эта форма справки "028" находится на утверждении органов исполнительной власти, и в ней не будет указываться диагноз, поэтому руководитель учреждения может на законных основаниях требовать такое медицинское заключение.

Главный санврач также добавил, что работники, которые по состоянию на 8 ноября получили по крайней мере одну дозу вакцины, также не могут быть отстранены.

Он подчеркнул, что Минздрав имеет все полномочия для утверждения этого приказа.

"Сейчас на утверждении у органов центральной исполнительной власти находится приказ о внесении изменений в этот перечень, которые будут заключаться в его расширении", - сообщил заместитель министра.

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Речь идет о добавлении в этот перечень работников в сфере оказания соцуслуг, учреждений защиты прав детей, реабилитационных заведений и предприятий, учреждений и организаций, которые включены в перечень объектов критической инфраструктуры.

В частности, речь идет о "Укрзализныце".

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее в НАН спрогнозировали, что заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти бешеными темпами и может достичь 40-50 тысяч новых случаев в сутки.

Автор: Антонина Доломанжи