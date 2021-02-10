В мае 1945 года его украл американский солдат Рагнвальд Борх из резиденции Гитлера Бергхоф в Альпах.

Сиденье с личного унитаза фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера продали на аукционе в США за 18 тысяч 750 долларов.

Читайте такжеНа аукционе в Британии продали белье жены Гитлера за 7,5 тысяч долларов (фото)Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что сотрудники аукционного дома Alexander Auctions предполагали, что лот уйдет с молотка за 15 тысяч долларов при начальной ставке в пять тысяч. Однако в итоге торги выиграл анонимный покупатель, который предложил за лот почти 19 тысяч.

Известно, что сиденье в мае 1945 года украл из резиденции Гитлера Бергхоф в Альпах американский солдат Рагнвальд Борх, который вместе с французской армией одним из первых оказался в доме Гитлера. На продажу его выставил сын солдата.

Несмотря на то, что резиденция сильно пострадала во время бомбежек, военные сумели забрать оттуда множество предметов на память. Кроме сиденья, Борх украл из особняка несколько картин, написанных маслом.

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Автор: Катерина Шварц